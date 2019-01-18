溪頭「人蜂大戰」 虎頭蜂窩不敵「水攻」

2019-01-18 14:14

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣旅遊勝地溪頭風景區上演一場「人蜂大戰」戲碼，在竹山及鹿谷消防分隊消防人員急中生智，出動水箱車搭配雲梯車展開「水攻」下，位於夏緹飯店8樓外牆的虎頭蜂窩，終於敵不住強大的水柱沖擊而掉落地面，解除遊客可能被蜂螫的警報﹗

南投縣捕蜂業務已於去年7月委外辦理，正式從消防局回歸到農政單位，不過，南投縣捕蜂小組長白清安表示，3天前，接獲溪頭夏緹飯店通報虎頭蜂築巢，可能危及旅客與員工安全的事由後，也火速前往查看，結果發現蜂巢如排球大小，且位於飯店高約25公尺的8樓外牆，以捕蜂小組僅有的簡易器材根本無法應付，遂拜託竹山及鹿谷消防單位奧援。

消防人員首先利用空拍機查探，確定該蜂巢是極具強大攻擊性的「黑尾虎頭蜂」後，竹山消防分隊小隊長陳世耕遂穿上捕蜂衣，並搭乘雲梯車升空展開摘除蜂窩工作，怎料，蜂窩竟築在飯店外牆的三角屋簷處，以致空間不足以讓雲梯車欄架靠近，也讓人看到虎頭蜂智謀的一面。

不過，消防人員並不氣餒，比照高樓大廈火警灌救模式，拉著水線再度隨雲梯車而上，隨後，打開水箱車開關，以強力水柱噴灌，蜂窩終於禁不起水柱沖擊而掉落地面碎裂後，再予以清理，順利完成此次高難度的虎頭蜂窩摘除勤務。

南投縣政府農業處表示，縣內捕蜂業務從去年7月委外辦理迄今，受理件數已達800多件，但因消防單位人力及設備比較充足，若有類似該案狀況，相信消防弟兄也都不會吝於伸出援手，值得社會各界給予肯定。

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