龍崎發現梅花鹿 黃偉哲：目標先停掉水保工程

2019-01-18 14:18

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南龍崎掩埋場爭議，南市府正在諮詢學者專家，要成立文資審議委員會，了解是否符合自然地景文化資產的資格。台南市長黃偉哲今天表示，市府的目標並沒有變的，就是希望說龍崎不要設垃圾掩埋場，而第一步就是先把水保工程停下來，那是我們的目標。

台南龍崎牛埔里月世界泥岩自然地景，政府計畫設置廢棄牛掩埋場，引起地方強烈反彈，迄今已抗爭十餘年，前牛埔里長陳永和甚至為此投人市長選舉，獲得近12萬票的支持。最近，台南環團公布在當地記錄到野生的梅花鹿，以及保育類的食蟹獴、水鹿及穿山甲等哺乳動物，呈現當地環境生態的多樣性。

黃偉哲今天出席南市議會臨時會前受訪表示，自然保留區是環團的意見，我們的立場是要聽取環團的意見，然後再研究適法性之後，能夠提出市府的想法。其實環團的意見很簡單，不管是自然保留區或地景公園，總之都是希望水土保持執照能夠把它撤銷掉，這些寶貴的建議，我們也都聽到了。

黃偉哲表示，事實上市府的目標也都沒有變，希望垃圾掩埋場不要設在龍崎，而龍崎牛埔里能夠做最好的利用，包括地景公園或是保留原貌是其中一種，而如何利用是第二步的事情，第一步就是先把水保工程停下來，那是我們的目標。

不過，黃偉哲強調，要達到目標，必須要走合法的途徑，如果是不合法的途徑，這個社會就是去了一個準則，樣民眾也會無所適從。對於龍崎案，他相信市府的立場、目標跟好幾位本市籍的立委以、議員以及環團，其實我們想法目標是一致的，但是方法必須合法。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，要成立自然保留區，最關鍵的就是中央政府要退輔會買回歐欣的土地，而經濟部工業局3月10日不得再展延歐欣掩埋場開發案，否則就是白忙一場

黃煥彰並舉台26線開闢案為例說，屏東縣政府依《文化資產保存法》公告「旭海─觀音鼻暫定自然保留區」，進行該地的地質與生物資源調查，2012年1月18日，屏東縣政府審議通過劃設「旭海觀音鼻自然保留區」，並於1月20日正式公告。屏東的做法可供市府參考。

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