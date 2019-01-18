天冷帶哭鬧兒到外面罰站被說閒話 媽怒：我自有一把尺

2019-01-18 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕媽媽好難為！一名媽媽和家人到餐廳吃飯，因為1歲8個月大的兒子不斷尖叫，她帶著兒子到外面罰站，事後卻得知隔壁桌的客人因為對她的管教方式有意見，在旁竊竊私語，讓這名媽媽氣炸直呼，「我自己心中有一把尺」。

這名媽媽到臉書社團「爆怨公社」發文透露，兒子在餐廳因為哭鬧，「他1歲8個月！已經很有自己的想法，且會故意尖叫給我聽表達他不滿」，擔心影響到其他客人，原PO兩度帶兒子到餐廳外面罰站，沒想到事後原PO的媽媽責備原PO，這樣的管教方式引來閒言閒語，隔壁桌看到就說，「怎麼帶小孩的」、「這麼冷讓孩子站在外面吹風！吃風！」

原PO解釋，她心中有把尺，清楚兒子的個性、狀況，且兒子當天穿得很暖活，她也會控制待在外面的時間，當場回應媽媽，「為什麼你不去說！我們教小孩關你們什麼事情？難不成縱容孩子在餐廳哭泣、尖叫、摔東西？」原PO越想越氣不禁直呼，「一群討人厭的自以為是的人們，閉上嘴吃你的飯可以嗎？」「就是有你們這種人才會有被寵壞的孩子」。

PO文令不少家長心有戚戚焉，網友紛紛留言，「小孩不乖，確實該教，但現在時機太敏感 就怕被當成在虐童」、「在餐廳哭被其他客人po抱怨，帶去外面訓話，被其他客人po爆料家長難為呀」、「我家的剛剛也是在家樂福摔玩具，我直接扁她，路人就說怎麼在大庭廣眾下打孩子，我真的覺得很難，到底要怎麼做，因為已經口頭警告三次了面對兩歲多的孩子她已經聽得懂了，讓我好煩惱」、「現在的媽咪很可憐...給看3c要被公審、孩子吵鬧要被po網、教育孩子還要被人講話。不用在意，我們自己的孩子自己教，也對的（得）起良心」。

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