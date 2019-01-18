赴日注意！日本東京爆德國麻疹疫情

2019-01-18 13:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕春節是旅遊旺季，許多民眾會趁著年假出國放鬆，又以環境衛生、乾淨的日本為首選，但台大醫院新竹分院小兒科醫師陳麒年說，世界衛生組織去年才公布，日本每週都有近100至200例的德國麻疹感染個案報告，尤其是以東京都最嚴重，提醒各位近期有意帶孩童至日本旅遊的家長，要提早在出國前2週接種疫苗。

陳麒年指出，德國麻疹病毒傳染途徑是飛沫或與病人直接接觸而傳染，好發季節在冬末春初之際，該病毒具高傳染性，感染後會有發燒、呼吸道症狀、淋巴結腫大以及全身紅疹發生。

陳麒年表示，受到德國麻疹病毒感染後會有2至3週潛伏期，由於孩童發燒常有身上出疹現象，倘若民眾最近有至日本旅行，就要小心是否染德國麻疹。

陳麒年表示，德國麻疹主要的預防方法為接種疫苗，目前有德國麻疹、麻疹以及腮腺炎的混合疫苗可以接種，接種的時間點為1歲以上孩童，一歲以下的嬰兒因還沒有接種過疫苗，所以沒有德國麻疹病毒的抵抗力，倘若需旅行至流行疫區，建議6個月以上，未滿1歲的幼童可在出國前提早2週至醫療院所自費疫苗注射。

陳麒年提醒，除了孩童，1981之後出生的民眾可能沒有足夠的病毒抵抗能力，建議也可自費接種疫苗，若赴日旅行回國3週內，若出現發燒、身上出疹或呼吸道感染症狀，也應主動告知醫師相關出國旅遊史，協助提早診斷與治療。

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