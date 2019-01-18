慈心華德福蟯蟲篩檢率高 寒假前加強宣導

2019-01-18 13:04

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣慈心華德福實驗高中小學1、4年級蟯蟲檢出率偏高，校方啟動全校篩檢，近期完成787名師生檢查，有58人呈現陽性反應，教育處今到學校加強宣導，呼籲學童下課回家勤洗手，農曆年前將再複檢，教育處強調，希望複檢可達全校0檢出。

華德福實驗高中去年9月針對1年級、4年級進行蟯蟲篩檢，10月中收到檢查報告，蟯蟲檢出率達21％，校方緊急投藥根治，12月底複檢，均呈現陰性反應。

為求慎重，除已篩檢、投藥的1年級、4年級外，全校國小、國中、高中等剩餘班級全面展開篩檢，檢體昨天出爐，787名師生仍有58人呈現蟯蟲陽性反應。

今起華德福開始放寒假，教育處為此到校宣導，鼓勵學童落實「濕、搓、沖、捧、擦」。

教育處長王泓翔指出，慈心蟯蟲篩檢報告出爐後，因檢出率偏高，教育處已立即成立專案小組協助，除投藥治療外，也加強衛教宣導，希望寒假開學後，可達到複篩零檢出。

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