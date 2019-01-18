打造沙珠灣衝浪基地 侯友宜：中央地方並肩作戰

2019-01-18 13:17

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天早上走訪金山中角沙珠灣，蘇貞昌允諾要把中角沙珠灣打造為國際級衝浪基地；蘇貞昌説，中央真心誠意，劍及履及，侯友宜則表示，心存感激，會並肩作戰，希望早日完成。

侯友宜昨天出席行政院會，侯友宜在院會中向蘇貞昌提出打造新北市青春山海線計畫，蘇貞昌行動內閣立刻積極回應，昨天下午5點邀請侯友宜今天早上10點到中角沙珠灣現場實地會勘；今天早上到場的還有教育部長潘文忠、交通部政務次長王國材、交通部觀光局長周永暉、立委呂孫陵、新北市議員張錦豪、周雅玲、廖先翔。

蘇貞昌與侯友宜走到沙灘看埸地，他指示要有完善洗浴、停車、活動埸域，才能打造為衝浪基地。

蘇説，侯市長有提出願景很好，中央地方好好合作，做得好大家都會來，中央會全力幫忙，不要拖拖拉拉，盡快完成。蘇表示，中央是真心誠意要和地方合作，如成功變亮點，人就都來了，可做為全台的示範。

蘇貞昌表示，沙灘很多石子、海漂垃圾，且腹地很小，要加強維護、改善，整合各單位土地有一大塊土地才能規劃。並要重點培育選手，才能打造國際級衝浪基地。

侯友宜説，蘇院長真的是行動派，效率高，地方心存感謝，要並肩作戰。昨天上午9點多提建議，下午5點多就説要來看。

侯表示，「山海線計畫」和蘇院長在競選新北市長時提出的「新北126計畫」大同小異，蘇曾提出在金山中角沙珠灣打造衝浪基地。對此，期待中央能將打造沙珠灣成衝浪基地，併入「山海線」計畫之中。他希望院長多來，一定都相陪。

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