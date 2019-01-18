長假準備旅遊嗎？ 看這邊避免買到芭樂票

2019-01-18 13:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕寒假、9天春節連假陸續展開，不少民眾正在安排旅遊行程，為強化旅遊安全品質，交通部觀光局今公布旅行業營運狀況及寒假旺季旅遊注意事項，除了臚列目前經營狀況不正常的旅行業者，同時提醒為防範非洲豬瘟，赴中國旅客不得攜帶動植物及其產品入境，否則可能遭罰款。

根據觀光局去年6月29日至今年1月17日止的資料，已被廢止旅行業執照者有8家，包括台北市的安麒、七海國際；桃園市的天水、哈比；新竹市的台灣高鐵；嘉義市的樂果；高雄市的奇普；花蓮縣的輝安等。

至於已申請解散的的旅行業則有30家，包括台北市的天祥、長伸、華龍、太古行、歐多俐國際、蕃薯藤、歐利、大金、鴻凱、旺旺國際、亞利安、迪迪、富華、至品、七寶、維美、交通天下；新北市的知樂、大米；桃園市的愛與善；台中市的仁和、汎德國際；南投縣的伊達邵；嘉義縣的國友；台南市的金曄、聖得利、全皇、高鵬；高雄市的華豪；花蓮縣的順欣等。

另外，觀光局說 有關自行申請或經主管機關副知觀光局停業之旅行業名單，已公告於觀光局觀光行政資訊網→業務資訊→消保事項專區→旅行業→具法定公告事由之旅行業項下，歡迎民眾查詢。

觀光局也提醒，參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員、參團旅遊應注意事項暨上述公告之業者名單可至觀光局消保事項專區查詢。另每季旅行團「參考售價」可至品保協會網站查詢。

為防範非洲豬瘟疫情傳入，觀光局強調，旅客如赴中國大陸地區旅遊，應避免前往畜牧場及與畜牧相關人員接觸，亦不得攜帶動植物或其產品入境。如旅客已攜帶相關產品，請投入棄置箱或申報檢疫；若曾赴畜牧場所，請至機場檢疫櫃檯消毒。有關非洲豬瘟疫情防範相關資訊，可至行政院農業委員會動植物防疫檢疫局-旅客入出境專區查詢。

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