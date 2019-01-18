台鐵累虧千億是否漲票價 林佳龍：先提升整體妥善率

2019-01-18 12:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新任交通部長林佳龍對於台鐵局改革，擬定以人本交通為主，以安全、效率、品質、綠色做為指導原則。對於詢問台鐵累計虧損上千億元該如何處理，是否會調漲票價。林佳龍表示，台鐵財務結構有問題，是過去歷史累積下來，他會幫忙解決，並針對員工工作環境、薪資結構進行檢討；不過目前台鐵整體妥善率太低，希望提升妥善率並讓行車安全提高後，對於員工權益、甚至是票價等議題，再提具體方案，才能得到立法院與社會支持。

台鐵如何讓旅客獲得安全、良好的服務，林佳龍表示，會以提升台鐵整體妥善率來讓人民有感，但當然不能只增加員工負擔，還是看看他們的權益是否有得到保障；下午行政院台鐵總體檢會議上，會就各項議題逐一討論。未來妥善率如果提高，立法院才比較會接受台鐵提出的財務檢討方案。

林佳龍上任後，幾乎都是從台中通勤上班，林佳龍表示，交通部執掌陸海空運輸，他會搭乘不同交通工具順道考察，且除南北各地跑之外，有時還會到花東甚至離島，像是阿里山上舉辦重要觀光活動、南部有民意代表關心交通建設，以台中為中心其實最方便，能最快速到達各地。所以他是以台中為家，隨工作需要南北奔波，民眾若在各地看到他都不要奇怪。

臉書粉絲團擁有逾65萬粉絲的林佳龍，對於媒體詢問怎麼看現在政府直播講政策的趨勢，林佳龍表示，民主時代尤其是政務官、民意代表，直接跟社會大眾溝通應該是一個趨勢，他直播一直都在進行中，但這是個輔助溝通方式不是唯一，政府非常多政策仍會以其他各種方式呈現。

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