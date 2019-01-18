學生深感大學打壓 赴教部抗議籲提高學代比例

2019-01-18 12:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日大專校院發生多起學生權益受損事件，如世新社發所強行停招、東華門禁管制、台大擱置學生議案、高醫大威脅告學生等，促使學生團結，今齊聚教育部門外，高喊「抗議大學蠻幹、捍衛校園民主」，盼教育部做學生後盾，修法提高學生代表比例。

大學法改革陣線成員蔡惟丞表示，大學法明定校務會議有各方代表，包含學生，讓不同意見參與治理大學，但近日卻發生多起校務會議事件，校方倚仗人數優勢，通過爭議提案，因此連結各校的學生代表，在教育部門口抗議，高喊口號痛批校方蠻幹，要教育部出面，並修法增校務會議學生代表，盼從現行的10分之1比例，增加至4分之1。

立法委員黃國昌金也到場支援學生，回顧自己早在1993年任台大第6屆學生會長時，就組織大學法改革聯盟等，籲官方保護學生權益，更直批各大學都用「大學自治」為由，卻關起門來妨害學生，教部應展現清出態度，避免一次次侵害學生個案產生，未來也將在立院修法、監督，跟學生站在一起。

世新大學社發所同學張志綸說，校方召開校務會議討論停招社發所，但1週前才通知系所師生，更未由下而上的啟動調整系所，逕自強硬停招，過程並無充分師生意見溝通，更讓世新創校校長遺言「我要說話」成空。

東華大學學生議會議長許冠澤則批，校方去年決議要配合交通部的研究計畫，要設置門禁，卻規定學生的機車須裝GPS發報器才能通過等，無視學生個資隱私，更未溝通、無共識，引發學生封路抗議，也質疑校方門禁制將虛擲公帑。

「我們只是希望校務透明！」高雄醫學大學校務會議代表高凡璽控訴，過去校務會議只公布結果，沒有過程，但學校興建、採購等事項都攸關學生，自己對此曾直播校務會議畫面，卻遭校方揚言提告，備感壓力，直呼：「程序正義在哪？」

高醫校友、透明革命發起人林子盟也批，不僅高醫學生遭打壓，是各校潛藏的問題，籲二度回鍋的教育部長潘文忠展開新氣象，當學生最好的後盾。

台大研究生協會會長許瑞福也說，2週前台大校務會議才批學生會降低行政效率、無法承擔責任、降低台大競爭力等，還稱其他學校作法不值得參考，最後擱置增加學生代表提案。

教育部高教司科長李惠敏表示，學生今日提出的個案、訴求與意見，都將掌握了解，但也會聽取學校意見；尊重大學自治，但鼓勵學校一定要跟學生好好溝通說明；大學法修法則須折衝，盼3個月內啟動，邀請各界討論參與；至於學生遭學校威脅提告的情況，李惠敏認為，跟學生互動也是種教育，盼學校仍應回歸教育本質。

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