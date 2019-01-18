吳茂昆被爆施壓聘兒子 中研院澄清與事實不符

2019-01-18 12:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕前教育部長吳茂昆遭媒體報導安插其子吳孟真在中研院物理所任職，中研院今天上午緊急召開記者會澄清，秘書長彭信坤指出，媒體報導與事實完全不符，完全是不實報導，中研院更沒有受到施壓。

媒體報導，中研院近日對於正在進行人事改組的應用科學中心，說服中心即將接任的一級主管，讓吳茂昆2月1日調職到該中心，方便吳孟真到物理所任職。

彭信坤上午出面澄清，媒體說法與事實完全不符，是不實報導，希望澄清，第一點中研院沒有受到施壓，中研院研究人員聘用非常嚴謹，要經過層層委員會審查，從過去到現在從來沒有個人可以施壓的情況，也不容許這樣的事情發生，事實上完全不可能有施壓的狀況。

彭信坤指出，至於媒體報導吳茂昆調職一事，也完全沒這回事，院方從來不知道，雙方完全不知道有調任的事情。

彭信坤說明，吳茂昆的兒子吳孟真現在是物理所訪問學人，吳孟真過去在美國任職期間，就跟物理所有合作關係，趁吳孟真回台期間，跟物理所研究員陳啟東合作研究，中研院沒有支付薪水，吳孟真也沒有任何職位，完全依照程序辦理。

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