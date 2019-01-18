「不幫忙難怪還在魯」女機車發不動嗆 他秒拿出奶粉：我結婚了

2019-01-18 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕「天阿我遇到什麼了...」一名男網友在路邊機車上滑手機時，旁邊一名女子機車發不動，因為男網友多看了幾眼，女子突然就說，「看到也不會幫忙，難怪還在魯」，這名男網友隨即從車廂拿出奶粉並說，「我結婚了」，打臉女子後就直接騎車走了。

這名男網友在臉書社團「爆怨公社」透露，他下班順便騎著機車到藥局拿女兒的奶粉，將奶粉放在車廂後，就坐在機車上滑手機，過程中看到旁邊一名女子機車發不動，就多看了兩眼，這時女子突然對著原PO說，「你幹嘛一直看不會過來幫忙嗎？」原PO疑惑地回應，「我認識你嗎？」女子接著說，「我就不懂機車，你看到也不會過來幫我，難怪還在魯，一副魯蛇樣」，原PO聽完立刻拿出車廂中的奶粉並說，「我結婚了！還有小孩」，語畢便騎車離去，留下這名女子以及她還沒發動的機車。

網友看完紛紛留言，「笑死欸！」「哈哈，好像幫忙是應該的」、「摩托車壞了應該是要找機車行吧！」「怎麼沒多補幾槍」、「回一下『你長得也不像公主，怎麼有公主病呢？』」「人帥真好」、「她根本想把你吧！」

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