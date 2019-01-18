健檢時注意這數值 國衛院研究：它透露身體衰老速度

2019-01-18 12:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多人做過健康檢查，其中一項常見的檢驗項目是「糖化血色素」，國家衛生研究院研究發現，這項目的檢驗數值偏高或偏低，都可能透露出衰老速度警訊。

血液中的「糖化血色素」是健檢或血液檢查的重要項目，它是檢驗有無糖尿病的重要指標，也是反映約8到12週的身體血糖值，正常數值在4.0%到5.6%之間，5.7%到6.4%偏高、有罹患糖尿病的風險，而數值高於6.5%則會確診糖尿病。

國衛院群體健康科學研究所助研究員吳易謙指出，糖化血色素濃度越高、發生身體功能障礙的可能性會倍增，例如數值達7.0%以上的中老年人，發生身體功能障礙的可能性較數值介於5.5%到6.0%的人每年增加1.21倍。

吳易謙說，數值越高、得糖尿病很不好，這是眾所周知的事實，但研究中意外發現，糖化血色素偏低、低於5.5%，即使在正常範圍內，發生身體功能障礙的可能性每年仍高達1.25倍。

研究團隊發現，這些數值正常的研究對象中，血液中竟含有高量的特定發炎物質「可溶性白細胞介素6受體」；這群數值正常但「可溶性白細胞介素6受體」的研究對象，身體功能衰退的速率更快。

吳易謙總結，若糖化血色素偏低、且合併有「可溶性白細胞介素6受體」發炎物質上升，就代表身體功能隨年齡衰退的早期警示；不過最確定的一點是，民眾應避免使糖化血素數值增高，因為確診糖尿病是最差的選項，會併發身體更多負面的症狀。

吳易謙提醒，民眾應注意血糖狀況，飲食和生活習慣都要注意，健檢時也要注意糖化血色素數值，若有偏高跡象但還未達確診糖尿病，可藉由改善飲食和生活習慣改善，「數值是浮動的、可以降得下來的」。

這項「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究」，追蹤觀察2565名55歲以上且身體功能正常的國人5年，這項研究刊登在「美國老年學學會」（The Gerontological Society of America） 的主要官方學術刊物《Journals of Gerontology: Medical Sciences》。

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