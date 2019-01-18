罰中天遭質疑秋後算帳 NCC駁斥「業者應有法遵意識」

2019-01-18 12:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕日前國家通訊傳播委員會（NCC）以報導不實訊息裁處中天電視20萬元罰款，卻反被指是選後「秋後算帳」，NCC今嚴正駁斥，一切均為不實指控，中天報導之訊息已損害媒體公信力，用法並無違誤，呼籲媒體業者應有法遵觀念。

去年底高雄市長選舉造勢時，立委邱議瑩擔任旗山場造勢晚會主持人，在台上以麥克風情緒激動喊「感謝大家謀（沒有）離開」，不過中天電視則報導邱是喊「大家麥（不要）離開」，即是拜託大家不要離開，被民眾檢舉，NCC函請業者說明後，召開由外部委員組成之「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，最後NCC委員會決議予以裁罰20萬元。

不過有部分媒體以劊子手、秋後算帳硬罰中天等語抨擊NCC，對此，NCC表示，該新聞在第一時間未善盡事實查證責任，妨礙人民知的權利、以致損害公共利益作出裁罰決議，而後續部分媒體報導與言論刻意指摘為秋後算帳硬罰中天等語完全是不實指控，對維護新聞專業及提振媒體公信力完全無任何助益。

NCC解釋，相關報導是於接獲民眾申訴後，依法函請業者提出意見陳述，並依規定請業者召開內部倫理委員會議提出書面報告後，循例召開由外部委員組成之「廣播電視節目廣告諮詢會議」就所涉爭點討論，多數諮詢委員建議予以核處，續依行政程序提至NCC委員會議審議，行政程序完備並廣納社會多元價值。

NCC強調，言論自由固然為憲法所保障的權利，但為兼顧對社會善良風俗、國家利益、個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律尚非不得對言論自由依其傳播方式為合理之限制，並呼籲電視業者應有法遵意識，自律落實事實查證原則與編審內控機制，以維護觀眾視聽權益。

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