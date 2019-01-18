認識「新北安全城」 119闖關活動來挑戰

2019-01-18 11:42

〔記者何玉華／新北報導〕新北市慶祝明天119消防節，宣示打造消防、警政、環境、衛生及建築5大公共安全網絡的全方位安全城，將於明天上午在板橋第一運動場前運動廣場舉辦慶祝活動，現場提供各單位攤位宣導，還有戰術演練、互動闖關等安排；消防局提醒，屆時周邊的漢生東路、海山路將有交通管制，請民眾留意。

新北市打造安全、安心的宜居城市，以「簡政便民、行動治理、智能城市」為施政方針，架構消防、警政、環境、衛生及建築5大公共安全網絡；在衛生方面，以食安五環零擔憂為目標，讓市民吃得安心又安全；在環境方面，以低碳永續零霾害為目標，讓市民免於空氣污染的迫害；在建築安全方面，以全齡建設零距離為目標，改善公共建築物無障礙設施設置，推動房屋健檢計畫，讓市民擁用無礙幸福家園；在警政安全方面，以交通治安零死角為目標，成立全國獨有情資整合中心，運用「全方位3D科技維安網」，讓市民快樂出門平安回家；在消防安全方面，以科技防災零時差為目標，以智慧科技輔助人力，分秒必爭搶救人命，提供市民「1通電話、1份使命、9保安康」的安心服務。

為展現市府執行決心，19日上午9時30分至12時30分，在板橋第一運動場前運動廣場舉辦慶祝活動，現場將展示整合5大公安的維護能量，進行聯合戰術演練，還有跨局處設置多元宣導攤位，民眾成功闖關即能兌換精美紀念品。

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