醫病》「稻香」變「尿香」...攝護腺肥大問題 醫師用唱的

2019-01-18 12:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「能吃、能睡、能尿，人生就夠...還記得你說家是唯一的城堡，快要到家卻快要禁未條（台）。快閃尿，雙腳夾緊我足見笑（台）。」中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科主治醫師李聖偉和附設醫院總醫師賴俊佑，兩人發揮創意，將周杰倫的「稻香」歌詞改編成「尿香」， 夾雜國、台、客語，用詼諧方式教大家認識攝護腺肥大及預防攝護腺癌。

賴俊佑在就讀台北醫學院是吉他社社長，和李聖偉參加「中國附醫好聲音」，兩人一搭一唱拿到前3名，這次共同創作「尿香」，網路觀看次數已接近6000人，相當吸睛。談起創作的靈感，李聖偉說，下班快回到家時，覺得尿急，突然想到周杰倫「稻香」裡的歌詞—家是唯一的城堡，但他要到家了卻快要禁未條。

由於歌詞長，靈光一閃，不妨改編這首歌，填入攝護腺肥大的症狀和治療等，用淺顯易懂、好聽又好記的方式，提醒更多人注意。取名「尿香」意思，是希望大家尿得順暢、睡得香甜。

李聖偉表示，據統計，50歲男性約5到6成可能會有攝護腺肥大，症狀主要分兩大類：1.排尿症狀，像是尿尿比較細、解尿斷斷續續的、尿到最後用滴的、或是尿完馬上又想再解尿。2.儲尿症狀，像是頻尿、夜尿（睡著後起床尿兩次以上）、甚至尿急的時候憋不住。若有以上的症狀，建議馬上到泌尿科來作病史的詢問、檢查及治療。

賴俊佑指出，攝護腺癌往往是沉默的殺手，因為它不一定會造成解尿的不舒服，常常診斷時都已經變得十分棘手甚至轉移，所以男性們要注意。攝護腺癌的診斷，主要是抽血和肛門指診。抽血檢測攝護腺特異抗原（PSA），建議50歲以上的男性，一到兩年要抽血追蹤一次，有家族史者則建議提早從45歲檢查；肛門指診則由專業的醫師經由肛門觸摸攝護腺，若有硬塊，也建議進一步檢查。

尿香的歌詞趣味橫生，歌詞片段「不要怕 泌尿科永遠在你身旁，調整作息、藥物、還有Avodart，最後一招—就是把他刮掉~~。.....」賴俊佑說，若衛教宣傳效果好，未來有機會將和李聖偉繼續創作。

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