電影看一半「爆米花被拖走」... 他閃光燈一開餓死鬼現形

2019-01-18 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕電影看到一半，放在腳邊的爆米花竟越離越遠，難不成是長腳跑掉？還是有人要偷爆米花？一名網友在臉書發文，到電影院看電影爆米花卻被「餓死鬼」強行拖走，他靈機一動用閃光燈拍下偷竊的人，讓網友都笑了。

一名男網友今早在臉書社團「爆廢公社」中發文，表示昨晚到板橋大遠百看電影《賭命運轉手》時，因手中拿著爆米花覺得很痠，故將它放在地板，沒想到爆米花的紙袋竟發出悉悉簌簌的聲音，整排座位上的人都盯著紙袋看，豈料這時紙袋從他所坐的G6位置，快速移動到G14.15的位置，男網友說：「我還以為我在看《厲陰宅》 ，然後那排女生同時尖叫、腳高高抬起。」

男網友這時想起華倫夫婦（Ed and Lorraine Warren）抓鬼的方法，於是他使用相機，閃光燈一開，餓死鬼們剎那間現形，沒想到偷吃的竟是老鼠，網友更在文末寫上「附上抓鬼圖乙張」。

底下網友紛紛回應「形容的真是生動，好有臨場感喔」、「我畫個重點，板橋大遠百拒去！」「明明是看的是賀歲喜劇，卻搞的像是驚悚恐怖劇」；另有網友表示自己也遇過相同情形，但是在板橋遠百3廳看到老鼠奔馳過2次，看《大黃蜂》正精彩的時候給我下樓梯，還來回走。

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