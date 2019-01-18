台中花博衝人氣！曬萌娃照拿人氣玩偶

2019-01-18 09:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕衝人氣！台中花博臉書粉絲專頁即日起舉辦《我家寶貝比花嬌》照片按讚大賽，台中花博發言人黃意涵今（18日）表示，民眾只要秀出家中12歲以下小朋友在花博園區的萌照，讚數第一名可得全套石虎家族與歐米馬玩偶組。

黃意涵表示，台中市民、新住民及全球12歲以下兒童今年起可免費參觀台中花博，參加《我家寶貝比花嬌》照片按讚大賽，民眾只要到台中花博臉書粉絲專頁按讚，並將家中12歲以下小朋友在花博園區的美照寄至活動電子信箱即可，收件至1月22日中午12時。

1月24日中午12時至31日中午12時開放按讚，讚數第一名可得全套石虎家族與歐米馬玩偶組，第二名可得樂虎與來虎玩偶組，第三名則是超人氣的歐米虎玩偶；另外從參賽照片中隨機抽出3名參加獎，送出可愛石虎髮箍，歡迎秀出與家中小寶貝的美好回憶。

市府新聞局指出，參賽請將照片寄至活動電子信箱flowerfbfb@gmail.com，標題請寫上活動名稱「我家寶貝比花嬌照片票選大賽」及家中寶貝姓名，信件內容附註家中寶貝出生日期，每個帳號限寄1張照片，主辦單位收件後將回信確認，重複參賽將取消資格。

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