把握好天氣！冷氣團週日起報到 北市急凍12度

2019-01-18 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕隨著東北季風減弱，今白天在陽光探頭下，各地逐漸回溫，氣象專家吳德榮表示，今明兩天好天氣後，週日（20日）至下週四（24日）新一波冷空氣報到，強度將有機會達到「強烈大陸冷氣團」等級，台北市最低溫恐跌破12度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天白天北台灣及東半部雲量減少，告別持續多日的陰雨天氣，白天轉多雲時晴，早晚偏涼；中南部則為晴時多雲。他說，今天北部高溫將回升至23度，中、南部則分別在26及28度左右，明天繼續回暖，各地均為晴朗穩定的好天氣。

吳德榮表示，週日下午新一波更強冷空氣逐漸南下，氣溫隨之下降，下週一（21日）各地濕冷，下週二（22日）白天起降雨漸歇，天氣逐漸好轉，下週三四各地白天晴朗穩定，早晚很冷。

至於民眾關心未來這波冷氣團強度如何，吳德榮援引最新模擬結果指出，下週一晚開始就已達「大陸冷氣團」等級，下週二晚至翌晨因輻射冷卻作用，更有機會達「強烈大陸冷氣團」等級，北市低溫將有機會降至12度以下，提醒民眾屆時宜做好防寒準備。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/