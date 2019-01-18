歲末送暖！里長聯誼會捐物資 獅會助校修圖書館

2019-01-18 08:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕年關將近，高市鳳山區里政建設協會與代天府慈善公德會捐贈白米與民生用品給慈德育幼院；鳳友獅子會則捐款幫助鳳西國小整修圖書館，師生開心收到新年大禮，期待新的閱讀環境，帶給社會溫情。

鳳山區多名里長組成鳳山區里政建設協會，原本由誠德里長楊弼勝擔任會長，近來交棒給瑞竹里長李美雲，她長期熱心公益，與代天府慈善公德會關懷弱勢，近來帶領理監事前往慈德育幼院，捐贈白米與民生用品等物，陪伴院童提前過年，感受社會溫暖。

另鳳友獅子會會長周姿廷獲悉鳳山區鳳西國小圖書館老舊，已經使用30年急需整修，學校申請教育部社區共讀站經費不足，造成圖書館改建面臨困難。

值得一提的是，周姿廷長期熱心公益，不只關心學校，過去曾任鳳西國小家長會會長，也對警界出錢出力，擔任警友會主任10多年，深受地方肯定。

周姿廷親自率領各友會到校關心，捐贈8萬元給學校使用，由校長李淑惠代收，作為學校圖書館的修繕，及美術人才的培育經費，令師生開心不已。

校長李淑惠感謝周姿廷會長關愛鳳西國小、鳳友會送給師生一個新年大禮，提供孩子良好學習的環境及發展潛能的機會，是大人的責任，期待孩子更好、更棒。

美術班陳姓學童表示，現在的圖書館在四樓，將來會改建在一樓，未來假日也能跟父母親來學校看書，他感到開心又滿懷期待，真是太棒了!

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