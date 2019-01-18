台中多一處秘境 小橋流水如詩如畫

2019-01-18 07:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市又多了一處秘境，烏日光明社區有一個廣達700多坪的「花渲光明島」，社區人將閒置農地打造成一處有小橋、流水、落羽松、水車的自然生態休閒園區，置身其中如同身處詩詞的畫面，非常漂亮。

烏日區的光明里過去因為都沒有公園，因此光明社區發展協會結合社區民眾力量，104年及105年將閒置墓園，打造成一個公園，將計劃命名為「墓仔埔也敢去」及「再現光明頂」，為光明社區的民眾找到一塊小小的公園，此一公園在稻田成長時，與公園產生「綠色一線天」，非常好看。

前年，光明社區發展協會總幹事賴宏榮與常務監事鄭春隆等幹部發現五光路復光三巷有一處約700多坪的閒置農地，因為地主年事已高，不再耕作，如此大的一片農地荒廢太可惜，因此賴宏榮與志工們與地主協調，獲得無償出借作為社區營造。

眾人在前年先整地再開闢一處荷花池及竹筏站，讓荒地搖身一變，成一處美麗的生態園區，但眾人認為景致太單一化，便繼續規劃要讓園區的生態更豐富。

去年，經過眾人的努力，花了4、5個月時間，在荷花池上建了一座竹拱橋，而且是來自南投的竹子，同時，在荷花池四週種植了30株的柳樹，還在另一處入口，闢建了一條小溪流，種植了20株的落羽松，打造了一個小小落羽松步道，而溪流上的行走通路，全部都是用竹子打造，而小小溪流還環遶了整個景點，還有水車。

此一「花渲光明島」自然生態園區的完成，讓光明社區出現一個如詩般的秘境，只要身處其中，就如同置身在古人的詩詞中，讓人如同身在仙境，因園區不但有親水溪流，還有柳樹落羽松，非常雅致，而且沒有一塊水泥地，已吸引很多學校帶著小朋友來感受農村之美。

賴宏榮表示，」墓仔埔也敢去」及「再現光明頂」都獲得台中市的社區環境自力營造的第一名，而」花渲光明島」也獲得107年的第一名，全部都是社區志工合力的成果。

「花渲光明島」位在烏日五光路復光三巷120號旁，另一入口在復光四巷87號內，在光明幼兒園旁。

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