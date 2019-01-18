01/18 各報重點新聞一覽

2019-01-18 06:14

自由時報

前南縣議長 職棒假球案判刑落跑// 吳健保 菲國落網

前台南縣議長吳健保因職棒假球案，二○一四年觸犯恐嚇、詐欺等罪各被判刑三年二月、二年三月定讞，吳入監前落跑，躲藏菲律賓四年多，經刑事局與菲國警方合作，前天在蘇比克灣一處別墅將他逮捕。

詳見前南縣議長 職棒假球案判刑落跑// 吳健保 菲國落網。

虐童案 每15分鐘一件//蘇揆：速修法 加重刑責

近來連傳殘忍虐童案，統計顯示，目前國內平均每五分鐘通報一起家暴、每十五分鐘一起兒虐事件，行政院長蘇貞昌昨天在行政院會譴責虐童者「人神共憤」，他表示，孩子的傷亡天地不容，「我們竟然看著弱勢兒童受到這樣子的結果，深感慚愧」，中央應就安全防護網的缺漏再檢討，也要求地方政府重視第一線執行上的缺漏，強調不必再侃侃而談問題如何，而是發生應該怎麼做、誰做、什麼時候完成？他上次臨時院會已交代，相關主責單位請負起責任。

詳見虐童案 每15分鐘一件//蘇揆：速修法 加重刑責。

美警告中國：裝沒看見的日子結束了

去年十月才在華府智庫公開嚴詞批評中國企圖破壞川普總統政府、干預美國政策與政治的美國副總統彭斯，十六日再度開砲。他在國務院對返國參加「全球使節會議」的一百八十位美國外交代表重提中國利用「債務外交」與「不公貿易手法」來擴大影響力一事。但他這回聲稱「美國裝沒看見的日子結束了」，已要求對方「注意」，抨擊力道與警告意味大幅升級。

詳見美警告中國：裝沒看見的日子結束了。

蘋果日報

首度鬆口 柯文哲：想組黨 選總統再跨一步 估最遲6月籌組

距2020年總統大選僅剩1年，熱門人選台北市長柯文哲前晚參加網紅「館長」陳之漢直播，館長問柯是否組政黨時，柯首度鬆口表示「正在想」。柯昨進一步透露，在網路時代，考慮組的政黨「不是一般的政黨」，但仍未說明細節。幕僚表示，幾次選舉下來，與柯結盟者若牽涉到政黨利益，多數人還是拋棄柯，才讓柯有組黨念頭。

恐怖 摺疊桌夾死8歲女童 母崩潰：她沒死 求你們再救救她

摺疊桌又害一名兒童喪命！嘉義縣一名8歲陳姓女童，昨疑爬到家中房間的方形摺疊桌底下玩耍，卻被夾到胸部，弟弟發現後告知家人，母親焦急將女兒送醫，經院方急救，仍宣告不治；母親難以相信女兒就這樣走了，在急診室情緒崩潰哭喊：「她沒有死，求你們再救救她！」場面令人鼻酸。

聯合報

網紅政治來臨？部會首長紛開直播博感情

民進黨九合一選舉大敗後，新閣揆蘇貞昌要求首長「接地氣」，臉書成為內閣談政策、跟民眾博感情的「接地氣」方式，首長們不僅紛紛透過臉書發布政策，甚至化身直播主。自稱「阿春」的勞動部長許銘春昨下午開直播，還開金嗓高唱江蕙名曲「甲你攬牢牢」；「基哥」科技部長陳良基昨晚則抱著獨角獸玩偶「奇奇」直播，邊賣萌邊談政策。

修法嚴懲兒虐 立院列優先法案

兒虐案件頻傳，府院高度關切，民間要求修法重罰的聲浪四起，立法院長蘇嘉全昨天召集朝野協商，各黨團同意修法迫切，將開議日提前至二月十五日，並將防兒虐的修法列為優先法案。

中國時報

虐童悲劇 天地不容 南市長黃偉哲怒喊 殺人償命

新聞透視兒虐案件連環爆，台中、苗栗昨再傳出幼兒遭幼兒園及繼父施虐案件。在人民怒吼之下，從中央到地方首長齊聲呼應，台南市長黃偉哲更喊出不要過失不過失了，殺人就是殺人，刑度最重到死刑，無非是要用殺人償命接地氣，但修法還是要看法官怎麼判？法務部是否執行死刑？民氣好用，治標不治本。

荷包縮水 包裹快捷郵資雙漲 油價連三升

漲聲起！中華郵政昨日宣布，國內包裹資費18年沒漲、快捷資費12年沒漲，為反映合理成本，自今年3月4日起，將視物件的重量級距，調漲資費10至20元不等；3公斤以下包裹、1至3公斤快捷以及便利箱，則不受影響。

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