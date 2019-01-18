助獨老與街友過好年 藝術家視角帶大眾看見長輩的需求

2019-01-18 00:30

〔記者張忠義／高雄報導〕為幫助獨居老人與街友們過好年，漢神與弘道老人福利基金會合辦「從看見，去改變 微型畫展」，將由多位藝術家的獨特視角，透過專長創作，響應支持弘道第十屆寒冬助老刻不容緩獨居弱勢長輩關懷計畫，帶領大眾看見獨居長輩的需求。

另外，漢神百貨與漢神巨蛋也聯手推出寒冬送暖金認購活動，即日起消費者以現金三九九元認購，即獲得「杯盤三件組與限量隨機贈品」，所得扣除成本後將捐贈給弘道老人福利基金會與社團法人中華民國恩友愛心協會，盼募集廿萬善款，用於獨居長者與街友新春關懷服務計劃。

漢神百貨資深經理袁永慧表示，有感於獨居老人與街友於團圓年節，身心更需被安撫，因此邀消費者在歡喜迎新年之時，不忘對社會上孤單弱勢族群付出關懷，讓獨居老人與街友能感受到來自社會各方的愛心。

「從看見，去改變 微型畫展」即日起在漢神兩館陸續展出，參展藝術家為年僅十歲的陳曦、高雄在地插畫家Croter、手繪電影海報大師顏振發、插畫家Julia Yellow等十位優秀藝術創作者，畫展語音導覽將由弘道公益大使Ella陳嘉樺溫暖獻「聲」，透過視覺與聽覺，深刻感受獨居長輩的無助。

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