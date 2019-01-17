又滿了！南門公園停車場2月底前免費 好康看得到用不到

2019-01-17 23:56

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市桃園區中山路及三民路三段路口、南門市場旁的「公24公園」基地閒置多年，市長鄭文燦上任著手活化，闢設聯合集會所、開發公園與停車場，命名為「南門公園」，其中，南門公園地下停車場提供汽車停車格345格及機車停車格615格，自去年11月20日迄今年2月底試營運都不收費，但是有了免費停車的好康，停車場幾乎經常滿場，許多車子停整天、甚至整個月，停車場入口常擺放「車位已滿」告示牌面，令車主抱怨「免費好康看得到用不到」、停車大不易！

對此，市府交通局停車工程管理科長姜相維無奈地說，只能道德勸說，南門公園地下停車場管理員近2個月的觀察發現，目前每天上午8點30分至9點30分大概都會滿場，大約上午11點過後會有車輛陸續駛出，晚上6點30分至7點30分也是使用尖峰期，約晚上8點以後會較正常；另外，停車場內較不流動長期停放的車輛約35％。姜相維呼籲，試營運期間主要是請民眾熟悉停車場設備，若有異常可以回報給停車場修正，若長期占用則恐失去試營運美意。

姜相維說，南門公園地下停車場採下沉式廣場及天井設計，採光良好，導入電子收費、車牌辨識、智慧尋車等先進系統，汽車每小時30元、機車每次10元，並提供附近里民月租優惠，希望有了停車場，也為南門市場帶來人潮與錢潮，目前各項設施均在裝配測試，正式收費營運時，會提供給市民先進舒適的停車空間。

新建工程處也說，公24公園基地面積約5561坪，規劃地下3層停車空間、地上2層建築物，地上的地景公園設置中央草坪區、體驗休憩區和兒童遊戲場等，停車場上方的公園現正進行樹穴整理、整地、曲形坐台、步道整理及景觀燈調整、灌木調整、草皮整理、機房地坪改善、里集會所一樓鋁格柵改善等工項，預計1月底完工，待驗收啟用後將成為桃園市區重要綠地。

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