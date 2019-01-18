問卷調查超展開！ 驚喜結局讓她大呼「超感動」

2019-01-18 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕有個女網友和曖昧對象明顯互有好感一陣子，就只差最後一步「確認彼此關係」，男方請女方再等等他，過沒多久，女方還真的收到浪漫驚喜。

這名女網友17日在社群網站Dcard發文說，自己和男方在打工的地方認識，彼此處在「友達以上，戀人未滿」的階段，男方暗示女方再等等、有話當面跟她說，女方也答應了。

女網友說，碰巧當天他們倆都有上班，下班後，男方陪她去搭火車時，路上遇到2名大學生請求填打工問卷，稱目前只缺女方的資料；女網友接過問卷，前3題不覺有異，沒想到寫到第4題的問題就愣住了：「覺得上班最快樂的部分？」回答選項分別是：「能夠認識XXX（同後，都是男方名字）」、「可以偷看XXX認真的樣子」和「有XXX陪你下班」，那時女網友才驚喜抬頭，發現那2名大學生也是男方的好友！

最後，第5題的問題是「你是否願意當XXX的女朋友？（必填答）」，答案只有一個選項：是，我願意。順利交往的女網友事後開心地說，這樣的告白永生難忘，第一次被一個人這麼用心對待；網友看完貼文紛紛獻上祝福，直呼「別人的男友從來不會讓我失望」、「這種告白太甜了吧」、「好會製造驚喜的男朋友」、「好閃」。

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