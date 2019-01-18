IG瘋曬「10年挑戰」 網友PO「這個」嘆：10年都沒變

2019-01-18 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕近日「10年挑戰（10YearsChallenge）」在網路上掀起一股熱潮，不少網友紛紛在社群媒體上PO出自己10年前、後的照片，讓大家看看自己從2009年到2019年有什麼變化。然而特別的是，該挑戰也讓不少網友聯想到環保議題，如塑膠「寶特瓶」在海洋漂浮了10年後，依然難以分解，嚴重危害生態。

點開IG上「#10YearsChallenge」的標籤，除了有許多網友自己10年前、後的對比照外，也有冰山2008年和2018年的對比照，暗示這些年來全球暖化加劇，冰山正急速融化。另外，有環保吸管業者還PO出吸管照，表示大家10年前普遍是用吸管喝椰子汁，而10年後環保意識抬頭，吸管也就換成了可重複使用的環保吸管。

一名網友則貼出塑膠「寶特瓶」10年前、後的對比照，只見2009年飄在海上的塑膠寶特瓶，到了2019年卻依然「完好地」漂浮在海裡，難以被大自然分解。該名網友甚至還預想，就算再過100年，時間來到了2109年，這些海底的寶特瓶仍然不會有什麼改變。

對此，許多網友紛紛表示「這種10年挑戰更值得讓人反思」、「寶特瓶好像要4、500年才能分解...」、「太可怕了」、「才10年冰山就有劇烈的變化」、「地球經不起再過幾個10年啊」、「希望下個10年能再減少一些對環境的傷害」。

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