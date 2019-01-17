台大醫院院長何弘能將任滿 施景中：20多年最好院長

2019-01-17 23:58

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院院長的何弘能2015年8月接任，是該院史上第3位婦產科出線的院長，據悉任期將於今年1月底結束，引來不少醫師惋惜。有「仁醫」稱號的台大醫院婦產科醫師施景中就在臉書上發言指出，何弘能是他在台大這20多年來，碰到最好的院長，也是最帥氣的院長。

在施景中眼中的何弘能，政治清明，沒有肅殺的氣氛，不結黨樹立派系，不安插自己的人馬，不會獨厚某些科部，所有醫院的建設藍圖都在軌道上。此外，醫院盈餘充足，也有很不錯的績效獎金分配，並且不會強迫員工參加活動、會議不用刷退，研究計劃申請大部分都會通過。

施景中提及，昨日的主治醫師會議，算是何的「畢業典禮」，坦言自己會很懷念這位好老師、好老闆、好院長、好好先生，並提到何在現場分享人生有三大樂事，第一、是太太不會干涉你做什麼；第二、是有聰明又上進的學生，願意和你一起學習；第三、是和全國最優秀的人才一起共事。

何弘能是知名婦產科醫師，也是前第一家庭千金陳幸妤的婦產科醫師，更曾連續接生4名扁孫，但該院醫師曾透露，何不喜歡碰政治，很少與政治高層往來，當時他任職台大醫院院長是由時任台大校長的楊泮池指定，因此接下來的新院長也有待台大校長派任。

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