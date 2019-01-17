彰化客運中寮、草屯4偏遠路線 延後半年停駛

2019-01-17 22:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕彰化客運行駛南投縣中寮鄉3條偏遠路線，及草屯1條路線，原訂2月15日停駛，對中寮鄉福盛等3個偏遠村落造成不便，南投縣府、南投監理站今天（17日）邀業者和公所協調，彰客僅同意延長行駛半年，再由兩個公所的民行公車接手。

彰化客運公司準備在下月15日停駛的路線有4條，其中「6930鄉親寮─大坑」、「6931鄉親寮─粗坑」、「6932鄉親寮─頂城子」是行駛到和興村、福盛村和廣興村，另有「6922草屯─半路店」從草屯開到草屯山上的坪頂里，這4條偏遠路線交通部1年補貼170萬元，但無法彌補業者的虧損。

今天的協調會由縣長林明溱主持，除了彰化客運、南投監理站人員，中寮鄉長廖宜賢和草屯鎮公所主秘朱鴻森代表公所參加，林明溱希望彰客能繼續行駛，以免中寮鄉幾個村落的老人家和學生對外交通受影響，縣府和中寮鄉公所也願彌補客運的虧損金額。但彰客人員說，公司目前很缺司機和車輛，無法再繼續營運。

半年後由公所民行公車接棒

最後在林明溱等人的拜託下，彰化客運同意延長營運半年，讓中寮鄉公所和草屯鎮公所有時間購置民行公車，及籌備接手這些路線的工作，等半年後民行公車可上路，彰客即停駛這幾條路線公車，由鄉鎮公所的民行公車來取代。

南投縣府工務處說，縣府盡力會幫草屯和中寮公所爭取車輛購置，以及人力和汽油費的補助，希望減輕兩公所的負擔。

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