消毒水滅非洲豬瘟無可靠證明？ 農委會：調對濃度都有效

2019-01-17 23:14

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟病毒耐酸又耐鹼，立委林岱樺今天（17日）質疑，國內防疫用消毒水無可靠證明，第一線豬農根本無所適從；農委會防檢局組長徐榮彬今晚表示，經檢驗登記核准的動物用消毒劑，只要根據指示調和水跟藥劑濃度，都可以消滅非洲豬瘟病毒。

立委林岱樺今天上午召開記者會，強調消毒水效力報告的重要性，要求農委會公布各種消毒水的功效，建議發文世界動物衛生組織（OIE）確認；她也質疑，農委會長達2年沒有採購口蹄疫的儲備用疫苗，恐有空窗期。

徐榮彬則說，經檢驗登記核准的動物用消毒劑，成分及效力對病原微生物均有殺滅效果，只要依照指示調配濃度，都可以消滅非洲豬瘟病毒，此外，在OIE及聯合國糧食及農業組織均有特別列出，0.8％氫氧化鈉、3％酚劑及2.3％次氯酸鹽等消毒劑均有效果。

另外，針對防範其他國家口蹄疫疫情入侵的風險，農委會出，已分別針對不同血清型口蹄疫病毒預作準備，儲備的疫苗分為儲存於國內的實體疫苗，以及寄存於國外抗原銀行的濃縮抗原，以因應緊急疫情。

農委會說明，有關國內口蹄疫實體疫苗儲備狀況，目前中央畜產會已於去年採購儲備116萬7840劑O型實體疫苗，可供國內緊急防疫使用，另外，有關儲備疫苗型別與採購過程，畜衛所歷年均有接受防檢局委託進行相關採購，採購數量與病毒株均依據OIE每年所建議，並經防檢局召開重要豬病防治諮詢小組會議討論後決議。

但是2016至2018年間畜衛所經過多次公開招標，採購有關O、A與Asia-1血清型儲備用口蹄疫實體疫苗，均因無廠商投標而流標，農委會強調，並未影響當時免疫注射率，另外，2015年儲備口蹄疫疫苗至2017年7月到期，這期間國內仍在施打O型口蹄疫疫苗，並搭配有65萬劑口蹄疫抗原銀行以供國內防疫所需。

今年儲備用口蹄疫實體疫苗部分，農委會防檢局指出，疫苗株均依據專家會議決議並符合OIE推薦高度或中度優先順序疫苗株，經公開招標並於去年11月22日決標，共採購O型Campos病毒株80萬劑與A型Argentina 2001病毒株30萬劑，並預計於今年7月後到貨。

農委會說，國內自2014年起至今均有寄存A型與Asia-1型病毒株抗原各65萬劑於國外口蹄疫抗原銀行內，依據契約明訂，一旦國內有相關口蹄疫疫情發生時，即可提出申請，申請後5日內可將實體疫苗運送至國內，搭配國內既有儲備的實體疫苗，提供國內緊急防疫彈性運用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/