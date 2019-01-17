宜蘭科學園區將新增2家自建廠商 今年內動工

2019-01-17 23:43

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭科學園區籌設已13年，今年將再有元健大和及台灣松澤兩家新的自建廠商進駐，預計共租用約0.6公頃土地，讓宜科土地出租率從6％提升至7％；新竹科學園區管理局指出，兩間廠商已通過進駐審查，現均在辦理土地租用程序，預計今年內就可順利動工興建。

宜蘭科學園區是新竹科學園區管理局管轄，總開發經費約92.84億元，占地70.8公頃，建廠用地34.82公頃，1公頃用以興建標準廠房，園區土地已出租2兩公頃，出租率約6％，是竹科管轄園區中最低，被外界批為蚊子園區，竹科管理局因此不斷積極對外招商。

園區現階段已核准18家廠商進駐，12家已開始營運，但其中10家是進駐標準廠房，自建廠僅宇正及宜鼎兩家公司興建完成，第3家自建廠日計，已通過土地出租程序，預計月底就可動工，今年預計將再有元健大和及台灣松澤兩家自建廠商進駐。

元健大和主要致力於藍牙數位助聽器的研發，進駐宜科的總投資額約0.22億元；台灣松澤主要產品為免震裝置與建築智慧監控軟硬體開發，進駐宜科的總投資額約0.5億元；兩案預計租用宜科共約0.6公頃土地，讓土地出租率從6％提升至7％。

新竹科學園區管理局指出，元健大和與台灣松澤均已在去年完成進駐審查程序，現均在辦理土地租用程序，最快今年內就可以動工興建，竹科管理局也會持續與宜蘭縣政府一起對外招商，持續提升宜科的土地出租率。

至於宜科擬開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統以及綠能5大產業類別及進駐廠商產品量產，但遲未獲環保署同意，被外界視為宜科進駐率無法提升的主因，如何解決備受矚目。

對此，竹科管理局長王永壯說，竹科管理局已開始辦理重作環評，絕對有信心獲得環保署同意通過，污染的產業絕對也會排除在園區之外，管理局也於今年啟動設計第2棟標準廠房，讓廠商不必負擔自建廠房的成本，盼藉此吸引更多投資。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/