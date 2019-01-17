這位實習老師超有愛 為母校學弟妹自辦天文營

2019-01-17 21:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島具有低光害及視野遼闊之優勢，是國內外天文界知名的觀星景點，但當地孩子反而極少接觸相關資訊，恆春國小畢業的實習老師許庭銨回到母校實習結束後，感嘆學弟妹少有天文教育機會，自己找了大學同好，在恆春國小辦了迷你天文營，帶給孩子們一整個下午的歡笑及天文知識。

「老師，你也喜歡看星星嗎？我都沒看過望遠鏡欸。」22歲的許庭銨因為班上孩子天真的問題，決定在實習期末自己舉辦小型天文活動，除了安排天文闖關遊戲、天文桌遊體驗，傍晚還帶來大型望遠鏡給孩子體驗，並進行星空導覽，滿足了上百名對廣闊星空有興趣的學童。

恆春國小畢業的許庭銨說，當年曾參加學校的天文社，啟蒙了對天文的興趣，大學時擔任了天文社的幹部，學習了更多天文知識，並到屏東各地國小進行天文教育，沒想到回母校實習時，啟蒙的天文社早已不復在，對星空有興趣的孩子少有管道一窺天文奧祕。

憑著從小培養的天文熱情，許庭銨找來屏教大的社團好友，在實習尾聲為孩子上一堂記憶深刻的天文課。許庭銨說，恆春國小有得天獨厚的環境，可惜後來沒有天文相關設備與師資帶領著孩子探索星空，恰巧她有這樣的專長與資源，想為孩子們帶來更寬廣的視野，未來如有機會返鄉服務，也會帶著更多孩子探索故鄉最美的星空。

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