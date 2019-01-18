好賭嗜酒家破失憶…漁船船長改做環保護小琉球

2019-01-18 00:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球是近年台灣觀光成長最快的旅遊地區，島上民生垃圾量暴漲，兩名船長洪大華、許玉政，歷經人生的低谷，現在回到彼岸，用環保能愛護家鄉。

東港有3寶「黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子」，對岸的小琉球則是有「船長、校長、廟宇」都很多的3多，洪大華和許玉政都是遠洋船長，兩人在慈濟志工的邀約下，開始投入環保工作。

56歲的洪大華說，小琉球早期男性多以捕魚為生，父親跟2名哥哥、1個弟弟加上自己都是船長。從小對念書沒興趣的他，國小六年級開始跟著船長父親出海捕魚，19歲在父母作主下步入婚姻。 他在海上的工夫了得，除從小耳濡目染，長年海上討生活的經驗豐富，他對魚汛的的判斷總能滿載而歸，從近海作業轉戰遠洋漁業，並去上課考船長執照，不到30歲就當上船長，最長紀錄是在出海2年才回家。

事業看似蒸蒸日上，卻養成他上船捕魚，下船就喝酒賭博的不良習慣，荒唐過往讓洪大華不好意思的說，曾經1個過年輸掉30萬元，妻子受不了他沉迷酒賭因而離婚，他更曾因為酒精造成短暫記憶喪失，他這才恍然驚覺下定決定戒酒。

在賠上家庭與健康後，洪大華20年前慈濟志工陳壽山邀約下，熱愛家鄉土地與海洋的他，開始帶動船員做資源分類，並循序漸進戒酒戒賭，他說，「國外很早以前就對海洋保育重視，一旦抓到亂丟垃圾就重罰，那時台灣還沒有重視環境教育。」，他決定趁著出海期間，帶動船員將瓶罐清洗分類，直到3年多前退休，上岸專心投入環保志工。

跟洪大華一起做環保的許玉政，14歲開始跑船，20多歲當上船長，還跟二哥合資買漁船從事遠洋漁業，自認酒量差的他說，洪大華大口喝酒時，他就坐在旁邊小酌。

許玉政年輕時曾在船上跌倒，但當時他不以為意，直到7年前某天，他的右腳突然麻痺毫無知覺，就醫才發現尾椎有個大裂痕，開刀加上要照顧父母，正式結束討海生涯。2年多前父親往生後，他就積極投入環保工作。

兩人通過見習培訓，今年一起授證慈誠，兩人說，小琉球只是個小島，環境承載力不高，由於近幾年暴量的垃圾更是成為島上最頭痛的問題，且小琉球的潮間帶現在雖有大批海龜，但生態多樣性已難以和他們小的時候比擬，希望透過自己，為小琉球的永續盡一分力。

兩人都開過遠洋漁船，現在卻常在碼頭上下「回收」的貨物給貨船，兩人表示，現在民宿據傳高達700多家，大批遊客消費產生的垃圾，破壞家鄉海洋生態，現在幾乎全年無休做環保，兩人有志一同表示，書讀得不多，沒有金山銀山，至少留個綠水青山給後代子孫。

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