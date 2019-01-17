醫病》甲狀腺腫瘤以為「鬼壓床」 患者開刀免割喉

2019-01-17 22:41

〔記者方志賢／高雄報導〕41歲吳小姐常覺得脖子有壓迫感，吞嚥卡卡的，一度懷疑遭「鬼壓床」，就醫發現是甲狀腺腫瘤壓迫到氣管，醫師建議手術摘除，但她害怕頸部被劃一刀，拖延半年，才接受「經口達文西合併神經偵測手術」，腫瘤摘除後從腋下取出，也免去割喉恐懼且不留傷疤。

高醫耳鼻喉部主治醫師黃子晏表示，此新手術方法是將達文西手臂結合發展多年的甲狀腺喉返神經偵測系統，從下唇切入3個小傷口伸入器械，摘除腫瘤後，再由右腋下約1.5公分小傷口取出，精確定位技術降低神經及聲帶受損等併發症的風險，術後3至4天即可出院，脖子也不會留下明顯疤痕。

黃子晏說，甲狀腺腫大或結節是門診常見的疾病，大約有10%的人有此問題，其中又以女性較多。另外甲狀腺腫瘤約10%會變成惡性腫瘤，去年甲狀腺癌名列台灣10大癌症排名第7，比起前年的第9名更前進2名。

黃子晏說此病症經觸診、超音波檢查、穿刺檢查等詳細評估後，不需開刀的病人定期追蹤即可；如果需要開刀則須慎防併發症，若傷及控制聲帶運動的喉返神經，可能造成聲音沙啞，重者引起呼吸困難，甚至需要氣切。

高醫耳鼻喉部早於2005年起，是全台第一家使用甲狀腺喉返神經偵測系統，累積14年豐富經驗，讓病患腫塊消除，聲音不再沙啞，耳鼻喉部甲狀腺手術團隊近年發展達文西機械手臂技術，更合併神經偵測技術，讓甲狀腺手術更安全、更準確。

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