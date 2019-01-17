大蟒蛇南迴鐵路火車輾成三截…大漢雙人抬屍直喊重

2019-01-17 19:46

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣鐵路南迴段今天凌晨1時許發生工程車行駛卻輾斃巨型網紋蟒的事件，罕見的巨蟒重約有6到70公斤，令在場所有人員看得是直咋舌，也讓抬蛇屍下山的工作人員是直喊「累！」。

台鐵局表示，南迴部分路段位處深山內，人跡罕至，因此本來就有不少野生動物「過平交道」，但火車巨輪劇力萬鈞，在不對的時間闖入鐵軌除體長的蛇類外，山羊、山羌、牛、鳥甚至猴子等，都曾見陳屍鐵道，但如此巨大的蛇還是首度見到，連已在南迴鐵路從業十數年的工作人員嘖嘖稱奇。

工班人員則說，當時正在進行南迴鐵路電氣化工程，工程車行駛時輾到該尾巨大的蟒蛇，從頭部及腹部攔腰各斬一次，蟒蛇當場斷成3截，為了要把蛇屍裝袋搬下山，兩個大漢抬起都直喊「吃力！」、「很重」，初估有60公斤左右。

由於在深山中出現如此巨大的蟒蛇，第一時間所傳出的長度也被渲染成5公尺長，不過，屍體被帶回工班後，下午也傳出農委會委託大學院校前來採樣、蒐集，最後量測，準確長度約4點2公尺。

不過，台灣本島並無網紋蟒如此巨大的蟒蛇，明顯就是遭人棄養，就有學者提出警訊，台師大生命科學系教授林思民指出，台灣確實有很多不少飼主會棄養動物，到如此人跡罕至的地區若為避人耳目也不是不可能。

林思民不諱言，蟒蛇因體型及肉食型，易引發民眾恐懼，若是棄養的，那真的是很糟糕，因一旦發生逸出或傷人事件，大家努力對蛇類的環境教育要倒退好多好多年，更別說外來種生物對當地生態的破壞力。

一般坊間傳有「打蛇打7吋」的說法，即為部分蛇種從頭算以下7吋為其要害，不過逾4公尺的巨蟒，面對無情火車巨輪卻像斬瓜切菜，不用攻擊7吋也斃命，附近鄉民聞訊是搞笑說，蟒蛇要害到底7吋還17吋？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/