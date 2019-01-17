奇！北港溪谷山壁驚見「骷髏頭人臉」 能高大圳秘境

2019-01-17 20:26

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮重要農業命脈能高大圳，豐沛水源來自仁愛鄉北港溪上游的九仙溪，南投農田水利會最近利用枯水期進行取水口災修工程，也揭開平時人車難以長驅直入的溪谷美麗面紗，壯濶峭壁、險峻一線天，岩壁甚至還清楚可見「巨型人臉」，見證大自然的鬼斧神工！

能高大圳是埔里鎮重要農業灌溉水圳，取水口位於仁愛鄉國立中興大學惠蓀林場的北港溪上游支流九仙溪，位置十分偏遠，921震災導致取水口受損，南投農田水利會歷經多年修復，現已恢復穩定供水，但近年水患仍造成部分設施受損，水利會去年底利用河川枯水期整修，溪谷天然美景也因此曝光。

目前從惠蓀林場園區內下切北港溪設置溪床便道約9公里，即可抵達能高大圳取水口，沿途可見高聳壯闊的峭壁、瀑布、巨石以及險峻的一線天景觀，甚至山壁還顯現巨型人臉，也像是一個骷髏頭，讓人見證大自然的鬼斧神工。由於有季節限定與通行管制，一般遊客無法自行開車進入，也保有原始天然風貌，成為仁愛鄉天然秘境。

南投農田水利會長林庚辛說，溪床便道主要供工程車輛、機具進出使用，一般遊客車輛不便進入，工程將趕今年3、4月完工，屆時進入防汛期，溪水上漲，施工便道可能會被沖毀，最近縣府也在評估利用每年枯水期發展觀光旅遊的可行性，但牽涉多個管理單位，還需要進一步研議。

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