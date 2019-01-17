疫病》快打疫苗！台中6流感重症 4人仍在加護病房

2019-01-17 22:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內流感疫情升溫，台中市今年2個多星期來已有6名流感併發重症病例，4人還在加護病房治療，另一人年僅1歲，已經出院，都沒施打疫苗，衛生局提醒，今年流感接種率下降，目前流感疫苗僅剩5000多劑可供應至本月底，應儘快施打，農曆春節是流感高峰，要更注意防疫，2月2日起醫學中心和區域醫院也開始開設類流感特別門診。

重症者都沒打疫苗 1名1歲女童

目前社區流感病毒為A流H3N2及H1N1共同流行，台中市今年流感併發重症患者有一名是1歲女童，1月4日出現咳嗽、發燒就醫，2天未改善再就醫為重症送至加護病房治療，9日出院，家裡的父母和姊姊也都有類流感症狀，衛生局特別提醒，家中有老人或嬰幼兒，更要小心防疫。

另5名流感併發重症病例分別為3名50幾歲及2名60幾歲患者，目前仍有4人在加護病房，1人轉到普通病房治療。

依據疾管署監測，台中市上週（1月6日至1月12日）類流感門急診就診共1萬1436人次，就診率11.21％，數字都逐漸攀升，預計春節達到高鋒。

受到今年流感疫苗遭污染影響，今年流感疫苗接種率明顯下降，公費對象施打率僅39.3％，比去年45％明顯減少，且6個月至3歲幼兒剩43.9％影響最大，各年層都減少約10％、20％，接種率一直很差的50至64歲壯年族群更降到17.6％，疫苗函蓋率降低。

疫苗剩5000多劑 估可用到1月底

衛生局疾管科長湯澡瑛提醒，目前成人劑剩3000多劑，幼兒劑2000多劑，提醒施打疫苗仍是預防流感最好的方法之一，現在注射，2週能產生保護力，還來得及。

衛生局長曾梓展提醒，民眾如有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩、就醫，如有呼吸困難、急促、發紺、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆則應儘速至大醫院就醫。至於春節類流感特別門診開設醫療院所可上台中市衛生局官網查詢。

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