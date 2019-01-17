注意！台北市驗出這4款蔬果「農藥殘留超標」

2019-01-17 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市衛生局抽檢了16件蔬果產品，檢驗結果有「特選青椒」、「蚵白菠菜」、「青江菜」、「本島萵」不符合規定，不合格率25%；也針對違規供應商停止供應10天，並將加強查驗。

為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，台北市衛生局定期至蔬果零售業者、超市、賣場、果菜批發市場等處抽驗生鮮蔬果檢驗374項殘留農藥含量，在16件蔬果產品中，驗出了「特選青椒」、「蚵白菠菜」、「青江菜」、「本島萵」等4件農產品都超標。

綜合媒體報導，台北市衛生局也檢驗出有小吃店的青菜有農藥殘留情形，包括一品饌小吃店的自助餐菜色中，青江菜驗出殺蟲劑克凡派超標、蚵白菠菜驗出殺蟲劑脫芬瑞超標5倍；濱江果菜市場的本島萵，驗出違法殺菌劑護矽得；台北市文山區恆光街攤商賣的特選青椒，驗出殺菌劑布瑞莫，超標11倍。

經衛生局追查後，發現不合格產品源頭皆為外縣市，除了表示會持續追查源頭，請農政單位輔導農民正確田間施藥外，也提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。

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