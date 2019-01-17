高普考退燒？ 近3年開缺、報考人數均下降

2019-01-17 20:05

〔記者楊綿傑／台北報導〕考選部今天公布去年高普考相關數據，包括單位開缺、報考人數都持續減少，機關缺額從前年6300多人，降到今年5500多人，至於報考人數則從前年9萬5000多人，今年降到8萬4000多人，而錄取年齡略為下降，至於錄取率則是在8％至9％左右，波動不大。

去年高普考試於7月6日至10日分別在台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13考區同時舉行，高考三級客家事務行政等7類科第二試口試於10月21日在國家考場舉行，分別於9月19日及10月24日順利完成榜示。

根據考選部統計數據，前年高考三級及普通考試需用名額加上增額名額6479名、去年6104名、今年5641名，整體呈下降趨勢；而在報考人數方面，前年是9萬5062人、去年9萬2385人、今年再下降到8萬4684人。前年整體錄取率為9.43％、去年8.78％、今年9.07％。

而考取考生年齡則有下降趨勢，根據考選部資料，高考三級錄取人員平均年齡為28.96歲，分布比率以21-25歲為最多，占41.64％；其次為26-30歲，占27.46％，與前2年相較，錄取人員平均年齡有微幅下降之情形；同樣情形也出現在普考，錄取人員平均年齡為27.81歲，分布比率以21-25歲為最多，占49.52％；其次為26-30歲，占25.73％，與前2年相較，年齡也有微幅下降之情形。

在性別方面，高考三級錄取男性占49.24％，女性占50.76％，總錄取率10.00％，男性錄取率為11.83％，女性錄取率為8.69％ ；普考的部分，錄取男性占50.76％，女性占49.24％，總錄取率8.14％，男性錄取率為10.76％，女性錄取率為6.51％。

在學歷部分，高考三級錄取人員教育程度分布比率以學士為最多，計2009人，占67.85％；其次為碩士884人，占29.85％，也有博士班畢業者；而在普考方面，錄取人員教育程度分布比率以學士為最多，計1737人，占71.75％；其次為碩士528人，占21.81％，也有博士。

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