玉山熊出沒！研究站遺留食物 台灣黑熊聞香闖入

2019-01-17 18:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園楠溪林道位在塔塔地區南邊，有台灣黑熊等豐富野生動物資源，是玉管處的科學研究基地。有研究員日前離開楠溪保育研究站時遺留食物，門窗也未上鎖，吸引台灣黑熊闖入吃罐頭，留下覓食足跡與爪痕，玉管處趕緊在研究站與塔塔加鞍部設置警告牌，呼籲民眾與山友留意黑熊出沒！

玉山國家公園管理處說，遭黑熊闖入的楠溪保育研究站，仍在生態保護區外，一般遊客不用申請也可到達；再深入山林，則有機會遇到台灣黑熊，由於黑熊具有潛在的危險性，呼籲民眾到此應多加注意，

目前研究站已設置警告牌，也放置儲物鐵櫃與鎖扣，供住宿人員儲放食物，避免黑熊接近。

玉管處提醒，若巧遇黑熊或遭追趕，都要快速離開；建議結伴同行，行走時發出聲響，防止黑熊靠近，同時盡量在天黑前離開步道，也不要帶寵物登山，才能避免與黑熊相遇。

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