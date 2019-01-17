疫病》流感進入高峰期 南投縣將開春節特別門診

2019-01-17 19:58

〔記者張協昇／南投報導〕國內進入流感高峰期，今年春節長達9天，民眾外出拜年、旅遊頻繁，加上香港、日本及中國等鄰近國家也已進入流感流行期，春節出國或台商返鄉過年，都可能造成流感病毒散播，南投縣衛生局長黃昭郎今天（17日）除了呼籲民眾若有流感症狀，應儘速就醫，也將協調縣內10家醫院開辦春節流感特別門診，避免流感重症發生。

南投縣衛生局說，國內上週新增49例流感併發重症病例，是本季單週最高，南投縣也新增1例，累計從去年10月至今年1月16日，縣內已有6起流感重症病例，造成1名70多歲民眾死亡。

衛生局指出，今年流感病毒型別，主要為H1N1，以往都認為此型病毒主要攻擊體弱多病老年人或嬰幼兒，但根據疾病管制署資料，在國內外也不乏青壯年感染病例，呼籲民眾避免出入人潮擁擠場所及生活作息正常，提高免疫力，若有突然發燒、伴隨寒顫、頭痛及肌肉酸痛等流感症狀發生，應儘速就醫，若確診流感，應保持室內通風，最好獨自睡一個房間，勿接觸抵抗力較弱的老人及嬰幼兒，目前服用克流感已不用快篩，只要醫生診斷即可服用，避免快篩造成的不適，可有效防治流感重症，另外，縣內目前仍約有300百劑公費成人流感疫苗，可供符合資格民眾施打。

鑑於105年國內曾爆發H1N1流感大流行，當時病患塞爆了各大醫院的急診室及重症病房，衛生局將協調縣內10家醫院及醫師公會開會，協調這10家醫院在春節期間開辦流感特別門診，預計64診，也希望全縣90多家私人診所，在春節期間也有部份診所能看診，方便各地民眾就診，一旦發現流感症狀，即能馬上治療，避免流感重症發生。

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