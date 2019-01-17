新北銀光咖啡館開張 侯友宜邀厝邊頭尾「到咖手」

2019-01-17 20:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在板橋府中青年社會住宅1樓打造全市第一處「銀光咖啡館」，做為複合式長照服務據點，今天開幕，除了供應套餐與輕食，也提供家庭照顧者喘息空間與長照資源連結服務。新北市長侯友宜說，銀光咖啡館融合「到咖手」（台語：互相幫忙）的精神，是一處結合居家照顧、喘息、預防失能、提供長照資訊的社區長照便利店。

侯友宜說，台灣去年邁入高齡社會，預估4年後將步入超高齡社會，屆時每5人之中就有1位是65歲以上長者。新北市高齡人口突破53萬人，市府規劃「找得到、看得到、用得著」的多元長照服務，協助長輩在地就養、安老。

衛生局長陳潤秋說，銀光咖啡館提供長照2.0的居家照顧、喘息服務與資源連結，有個案管理師駐點，民眾可進行長照諮詢或申請，也是一處照顧者及被照顧者喘息的休憩據點，同時不定期邀請樓上承租社會住宅的青年同桌共餐，讓咖啡館化身成為青銀交誼場所。

侯友宜說，「到咖手」就是大家互相幫忙的意思，銀光咖啡館秉持「到咖手」的理念，體現社區關懷與互助精神。

此外，銀光咖啡館推出自費型「生活老師」服務，提供陪伴照顧等服務，由受過訓練的中高齡人員，執行治療師的復能計畫，並設計舞蹈、手工藝、運動等活動，強化失智長者的認知，降低家屬的照顧負擔，舒緩長照人力不足。

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