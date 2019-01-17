朝馬往返二林、麥寮有客運了 23日通車前3天免費

2019-01-17 18:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕彰化、雲林海線地區鄉親搭客運更方便！台中朝馬到彰化大城、雲林麥寮等地，長久以來沒有客運可搭乘到達，但從23日起，往返這3個地方的「9019」台中朝馬─國道1號─二林─麥寮」國道客運路線正式通車，通車日起前3日更完全免費搭乘！

台中區監理所所長劉英標說，雲林麥寮地區往返朝馬及台中市區，確實有乘車需求，但始終沒有合適的客運路線服務鄉親，台中區監理所透過旅運需求資料，規劃「9019」台中朝馬─國道1號─二林─麥寮」國道客運路線，交通部核准統聯與員林兩家客運公司取得路線聯營權，為彰雲海線地區民眾提供一條安全、優質、便捷的合法國道客運服務。23日正式通車，為嘉惠鄉親及推廣新路線服務，通車日起前3日免費搭乘。

「9019」路線台中朝馬出發，直上台74中彰快速公路、銜接國道3號及國道1號，沿途主要停靠溪湖、二林、大城、麥寮等地，其中，朝馬麥寮全票190元、朝馬大城全票140元、朝馬二林全票110元，可現金購票及電子票證刷卡乘車，營運初期每天往返共10班次，未來視營運情況再調整。

此外，還提供通用化無障礙大客車班次的貼心無障礙服務，嘉惠海線地區身心障礙朋友。

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