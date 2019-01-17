抗流感！苗栗縣80醫療院所 抗病毒藥物免快篩索取

2019-01-17 19:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕氣溫變化大，流感患者數直線上升，苗栗縣政府衛生局統計，從去年10月進入流感流行期至上週，全國罹患流感重症達188例，18例死亡，苗栗縣則傳出12例，無死亡。目前縣內各衛生所仍剩340劑流感疫苗，另在縣內80個醫療院所提供公費抗病毒藥物，衛生局呼籲鄉親多加利用，避免疫情惡化。

苗栗縣上週陸續有學校傳出流感群聚感染，部分班級停班停課，但本週學期陸續結束，校內群聚感染情況可望和緩，衛生局未來仍會密切關注社區及安親班等學童聚集處的疫情狀況。

衛生局疾病管制科長陳淑珠說，苗栗縣共計有12例流感重症病患，都未施打流感疫苗，而目前疫情9成為A型流感，患者除了感冒常見症狀，另會有全身痠痛、發燒，呼吸困難等，老年或慢性病患者感染恐併發其他病症，嚴重恐致死。

陳淑珠說，縣內各衛生所尚餘340劑流感疫苗，呼籲民眾踴躍施打；另外，自去年12月1日起，衛生局也與縣內80間醫療院所合作，提供公費抗病毒藥物，5歲以下、65歲以上，或身邊有出現流感病患者，免快篩就可免費領取。

此外，縣內大千、大順、新生、為恭、部立苗栗、李綜合、通霄光田、大眾等8家醫療院所推出假日類流感特別門診，週休二日、春節期間都開設特別門診，與其他病患分流，避免交叉感染。

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