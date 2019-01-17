年菜大改造 佛跳牆、獅子頭也可以健康吃！

2019-01-17 20:49

〔記者林惠琴／台北報導〕年菜也可健康吃！農曆春節即將來臨，台北榮總營養部改造佛跳牆、獅子頭、糖醋白鯧、高升子排、火鍋、鳳梨蝦球、豆乳雞、紅豆年糕、發糕、芋頭糕等10道年菜，減少高油、高鹽、高熱量與低膳食纖維的「三高一低」的問題，讓民眾過年飲食少負擔，年後身材不走樣。

台北榮總營養部營養師謝伊晴表示，年節食品經常讓人陷入「吃」與「不吃」的交戰中，但只要從烹調方式、食材選擇、份量調整著手，經過改造的年菜，就可降低熱量11%至40%、脂肪38%至72%，並減少精緻糖含量，同時增加有利健康的不飽和脂肪酸、膳食纖維。

在菜餚方面，例如佛跳牆、獅子頭、糖醋白鯧、高升子排、火鍋、鳳梨蝦頭、豆乳雞部分程序均須經過油炸，容易吸油，可以烘烤、燴炒取代，並且食材可用蔬果替代肉類或加工品，例如佛跳牆用竹笙、木耳、菇類替代炸豬皮，獅子頭用調整肥瘦比的肉類搭配豆腐、粉絲等。

在點心方面，紅豆年糕可用藜麥、地瓜取代糯米粉；發糕用燕麥片取代部分低筋麵粉，並增加堅果提升好油量；芋頭糕則是用鮭魚、橄欖油取代豬絞肉、豬油。

若民眾欲進一步查詢相關食譜，可上台北榮總營養部網站。

謝伊晴也提醒，慢性疾病患者食用年菜時，像是糖尿病患者要注意澱粉攝取量，有吃南瓜、芋頭、玉米等澱粉，就要減少米飯量；高血壓、晚期腎臟病患者要減少鹽份攝取量，要避免湯汁滾太久、太濃的食物，並增加補充蔬果。

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