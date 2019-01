你po了嗎？全球瘋#10YearChallenge！逾276萬貼文響應

2019-01-17 20:33

〔即時新聞/綜合報導〕近日社群平台Instagram、Facebook掀起「#10YearChallenge」(#10年挑戰)Hashtag的風潮,連明星妮可基嫚(Nicole Kidman)、安海瑟薇(Anne Hathaway)都搭上熱潮,在自己的Instagram分享10年前後的對比照。

綜合媒體報導,根據「Know Your Meme」網站,「#10YearChallenge」的原形來自「#How Did Age Hit You」(時間在你身上留下多少歲月痕跡)或「#the aging challenge」(老齡化挑戰)等。社群媒體改變大眾的生活約10年,加上許多人在2009年加入臉書(那時Instagram尚未出現),因此越來越多人貼出自己2009和2019年的對比照片,回顧成長歷程。

另外,相較「老化」這個標籤,部分網友認為「2009vs2019」的意義較正面,所以轉而流行「10年挑戰」,在Instagram、Facebook反應熱烈,截至17日晚上8時,Instagram至少有276萬則貼文標上「#10YearChallenge」,內容也從原本的成長經歷回顧、秀自己凍齡、變美變帥,開始延伸出政治、環保議題的討論。

不過,美國科技專欄作家歐尼爾(Kate O'Neill)在推特發文,質疑Facebook藉此私底下搜集數據,以研究臉部辨識技術;不過Facebook發言人否認發起這項活動,聲明這是用戶自發流行的,且他們也不會從中獲得什麼。

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition