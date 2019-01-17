你po了嗎？全球瘋#10YearChallenge！逾276萬貼文響應

2019-01-17 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台Instagram、Facebook掀起「#10YearChallenge」（#10年挑戰）Hashtag的風潮，連明星妮可基嫚（Nicole Kidman）、安海瑟薇（Anne Hathaway）都搭上熱潮，在自己的Instagram分享10年前後的對比照。

綜合媒體報導，根據「Know Your Meme」網站，「#10YearChallenge」的原形來自「#How Did Age Hit You」（時間在你身上留下多少歲月痕跡）或「#the aging challenge」（老齡化挑戰）等。社群媒體改變大眾的生活約10年，加上許多人在2009年加入臉書（那時Instagram尚未出現），因此越來越多人貼出自己2009和2019年的對比照片，回顧成長歷程。

另外，相較「老化」這個標籤，部分網友認為「2009vs2019」的意義較正面，所以轉而流行「10年挑戰」，在Instagram、Facebook反應熱烈，截至17日晚上8時，Instagram至少有276萬則貼文標上「#10YearChallenge」，內容也從原本的成長經歷回顧、秀自己凍齡、變美變帥，開始延伸出政治、環保議題的討論。

不過，美國科技專欄作家歐尼爾（Kate O'Neill）在推特發文，質疑Facebook藉此私底下搜集數據，以研究臉部辨識技術；不過Facebook發言人否認發起這項活動，聲明這是用戶自發流行的，且他們也不會從中獲得什麼。

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition — Kate O'Neill （@kateo） 2019年1月12日

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