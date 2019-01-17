烏日寶興宮重建完工 今舉行入火安座儀式

2019-01-17 19:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日寶興宮因歷史久遠，3年多前開始重建，如今已完工，今天舉行入火安座儀式，上百名信徒與廟方一起參加儀式，非常虔誠。

烏日區寶興宮有200多年的歷史，主祀就是俗稱「王公」的廣惠尊王，就是東晉宰相的謝安，有別於其他王公廟以祈福治病為主，該廟特別著重庇佑考生，尤其是對司法相關的考試，很多要考司法官、書記官及警察的考生，都會來寶興宮拜拜。

寶興宮因歷史長久，廟的建物已老舊，需要進行整修，因此廟方從103年提出申請，104年開始重建，歷時3年多後總算完工，今天舉行入火安座儀式，市議員吳瓊華、林孟令、烏日區長林峰輝、烏日各里里長及眾多信徒都參與儀式。

由於寶興宮的王公分靈於中國的福建漳州平和縣保寧庵的王公，因此寶興宮特邀請保寧庵的王公原神來台中，一同參加寶興宮的入火安座儀式。

寶興宮主委劉瑞吉表示，寶興宮祭祠很多神，主祀俗為「王公」，寶興宮的王公特別保佑考生，尤其是與司法相關的考生，如司法官、檢察官、律師、警察等，都喜歡來寶興宮拜拜。

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