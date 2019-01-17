高職女化療抗血癌 苦練拿下美容彩妝金牌

2019-01-17 17:54

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市三民家商美容科二年級學生郭玲瓏罹患血癌，接受化療，出院後參加2018年第5屆國際（文創盃）美容美髮設計競賽，獲得真人創意舞台妝冠軍，還獲得2018年高雄市（市長盃）全國美容美髮技術競賽「少女流行化妝組」殿軍。

郭玲瓏今天（17日）受訪說，命運不斷捉弄，唸國小時父母宣告破產，國中時父親發生車禍，失去經濟來源，高二又發現罹患血癌，結束療程再復學，歷經身心考驗，她更充分利用每個上學的日子。

郭玲瓏熱愛舞蹈，將舞姿韻律運用在彩妝上，於師生前表演得獎作品「孔雀」，女模戴上彩羽頭飾，眼瞼彩上沉穩紫、藍妝，彷如化身孔雀起舞，師生報以獲得熱烈掌聲。郭玲瓏說，命運考驗不知何時又來，將以自身經驗勉勵並回報親友、師長及同學。

三民家商美容科2年來連續獲獎，從文創盃、市長盃、再到全國議長盃競賽，拿下3金、1及3銅成績。除了郭玲瓏，黃楡雅也拿到文創盃時尚華麗妝冠軍。

黃楡雅來自單親家庭，她說，2歲時父母離異，爸爸兼差做工，起初不支持往美容彩妝發展，但仍努力學習、精進，高二起持續參加校外競賽，終獲得佳績回報爸爸，未來還有更多努力空間。

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