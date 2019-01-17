信義賞櫻超夢幻！ 雲海相伴宛如仙境

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉草坪頭櫻花季今天舉辦啟動儀式，賞櫻活動26登場，持續到3月3日，適逢冷空氣報到，茶園下方的蜿蜒山巒，半山腰都被潔白的雲霧填滿，滿滿的雲海沿著山脈向外延伸，猶如一條白色長龍，尤其從台21線望高路段往山下空拍俯瞰，景色更是壯闊，仙境般的景致，美麗又夢幻。
望高茶園園主陳才毅說，入冬以來都沒有明顯水氣，今天低溫又有雨水，山巒間出現大片雲海，趕緊出動空拍機，果然捕捉到壯闊的山間雲海。
信義鄉長全志堅說，草坪頭觀光茶園種植了4000株各品種的櫻花，受暖冬影響，山櫻花已提早開花，開了5成，加上近期水氣滋潤，讓櫻花開得更美麗。
信義鄉公所說，今年的櫻花季從26日開始，每人酌收50元清潔費，過年期間正是賞櫻的好時節，花季持續到3月3日；接近花期尾聲，會視花況調整收費期限，春節期間則從2月5日（大年初一）到3月3日有接駁服務，遊客可將車輛停在園區外，搭乘接駁車到園區。
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南投信義鄉草坪頭受暖冬影響，山櫻花已綻放5成。（記者劉濱銓攝）
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信義鄉草坪頭受暖冬影響，山櫻花已經綻放。（記者劉濱銓攝）
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信義鄉受草坪頭出現雲海美景。（記者劉濱銓攝）
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信義鄉草坪頭出現壯闊雲海。（記者劉濱銓攝）
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南投信義鄉受水氣影響，位在草坪頭上方的望高地區，雲海景觀美得讓人驚豔。（陳才毅提供）
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草坪頭上方的望高地區蜿蜒山巒布滿雲霧，猶如一條白色長龍，和山櫻花相映。（陳才毅提供）
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