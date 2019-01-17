高雄市年節食品抽驗 五星級飯店也中標

2019-01-17 17:22

〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕高雄市衛生局今公布第一波年節食品抽驗及稽查，其中五星級福華飯店的「竹笙」檢出漂白劑「二氧化硫」超標7倍，其販售商是三民區的賀風食品公司，由於販售商無法提供來源交易單，依法可處3萬元到300萬元罰鍰；對此高雄福華飯店強調，該批原料在還沒使用時就查出不合格，立刻全數銷毀，並沒有用於飯店任何料理中，後續如果無法確保竹笙的食安，飯店將不再使用竹笙。

衛生局表示，2件「竹笙」不合格，分別檢出重金屬「鎘」及漂白劑「二氧化硫」超標，福華飯店的「竹笙」檢出漂白劑3.53g/kg（限量標準：0.5g/kg）。另外高雄市知名三鳳中街大進利國際有限公司的「竹笙」則檢出重金屬鎘4ppm（限量標準:2ppm以下）超標2倍，其供應商為台北市恒瑞貿易公司，移台北市政府衛生局辦理。

衛生局說，「竹笙」檢出重金屬超標，不符「食用菇類重金屬限量標準」，依違反食品安全衛生管理法，要求業者限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另「竹笙」檢出漂白劑二氧化硫殘留超出食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，依法要求業者限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。若販售商無法交代產品來源者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局說，第一階段針對網購食品製造業、食品販售業（年貨大街、大賣場、超市及傳統市場等）及年菜餐廳，執行年節食品稽查、抽驗及標示查核共計稽查68家，抽驗年節應景食品125件，檢驗結果計有2件「竹笙」分別檢出重金屬「鎘」超標及漂白劑「二氧化硫」不合格率為1.6%。

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