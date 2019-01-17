彰化縣府員工年終獎金平均8.4萬元 提前1/25入袋

2019-01-17 16:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕小確幸！快過年了，彰化縣編制內和編制外的公教人員，今年將可提前1天可領到1.5個月的年終獎金，平均每人約領8.4萬元，縣府預計1月25日就可讓員工入袋，而公務人員考績獎金普遍從0.5個月到1個月不等，職等已到頂點無級可晉績甲等可領2個月、乙等可領1.5個月，這筆獎金以往可能在農曆年後才發，不過，縣府希望農曆年前預發出去讓員工好過年，經費縣府也已核定，目前送銓敘部審定，順利的話，過年前可領到。

依規定，軍公教人員年終工作獎金是過年前10天發，今年前10天是1月26日星期六，縣府會提前1天匯到員工薪水帳戶，讓員工提前領到。

縣府含2級機關和警消、學校老師與職員，包含編制內公教人員和非編制公教人力（臨時、約聘、約雇、臨時約雇）約1萬6659人，年終獎金經費預算目前預估約14億元，平均每人年終約8.4萬元。

縣府財政處副處長楊素祝說，年終獎金預算早就編足在人事業務歲出預算，因應農曆春節年關的資金調度，中央顧慮地方財政不充裕，先撥給地方政府調度使用，這筆錢原本就會給地方，只是過年前提早撥給，不算借墊。

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