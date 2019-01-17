潮州春節市集競標超夯 光保證金就破千萬

2019-01-17 18:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東的潮州春節市集，日前舉辦特區攤位競標，創下4天單一攤位18萬1011元新高價，今天鎮公所再開放431個一般攤位登記，吸引2893人前來，滿滿排隊人潮，光保證金就達1157.2萬，現場登記的攤商直說「比國瑜夜市還夯！」，看見排隊盛況的鎮民也表示，「潮州要賺大錢了！」

潮州鎮公所延續過去做法，將潮州春節市集攤位分成特區、一般區，特區採競標方式，一般區則以每個攤位4000元辦理登記，並舉辦公開抽籤，未中者領回保證金，一般區432個攤位，其中1/3名額保留給設籍潮州的鎮民。

鎮公所也統計，431個攤位，其中潮州資格數有144個、939人登記、中簽率15.34%，非潮州資格數287、1954人登記、中簽率14.69%，今年登記人數較去年成長3成。

排隊登記的林姓攤商表示，高雄燈會的攤位中籤率只有6%，潮州中籤機率比較高，且有「潮州人保障攤位」，雖然搶登記的人還是很多，不過至少有讓潮州人賺到錢的感覺。

排隊人龍綿延整個抽籤會場，從上午9點起至中午12點，排隊人潮多達近3千人，平均每個人都得排上2、3個小時才能順利完成登記，場外甚至傳出插隊爭吵，最終由警方出面協助弭平爭議。

鎮公所也表示，「公平性」是吸引各地攤商前來登記抽籤的一大原因，每年的抽籤活動都相當盛大，且公平、公正、公開，因此讓這幾年春節市集能夠持續成長，今天12點前排隊的民眾全數登記，並預計1月23日舉辦抽籤。

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